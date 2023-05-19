Apple выпустила прозрачные наушники

Apple представила беспроводные наушники Beats Studio Buds + с прозрачным корпусом

Американская компания Apple выпустила наушники с прозрачным корпусом. Устройство появилось на сайте интернет-магазина корпорации.

Гарнитура Beats Studio Buds + получила полупрозрачный пластиковый корпус — подобный имеют как сами наушники, так и кейс. Девайс вышел с системой активного шумоподавления, поддержкой пространственного звука Dolby Atmos, влагозащитой по стандарту IPX4. Apple пообещала до 36 часов автономной работы.

По словам журналистов издания MacRumors, своим дизайном представленная гарнитура напоминает беспроводные наушники Nothing Ear (1), которые также имеют полупрозрачный корпус.

В описании модели говорится, что Beats Studio Buds + получили улучшенные кнопки для управления воспроизведением музыки, которые не должны допускать случайных касаний. Гарнитуру оценили в 169 долларов или около 14 тысяч рублей, Apple открыла предзаказ на устройство в США, Канаде и Китае.

В конце апреля известный инсайдер под ником ShrimpApplePro рассказал, что Apple запустила в производство проводные наушники с универсальным портом. По словам специалиста, это может означать, что осенью 2023 года компания представит первый iPhone с USB-C.