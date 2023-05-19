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23:53, 19 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударе возмездия российских диверсантов по позициям ВСУ

RusVesna: российские диверсанты нанесли серию ударов возмездия по позициям ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские диверсионно-разведывательные группы нанесли серию ударов возмездия по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской и Сумской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Поясняется, что спецгруппы вышли на рейды после крушения в Брянской области авиагруппы из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Целями диверсантов стали транспорт, места расположения, патрули и наблюдательные пункты ВСУ в приграничных районах.

В ходе одного из нападений противник безвозвратно потерял 11 бойцов, еще трое получили ранения.

О крушении авиагруппы ВКС России в Брянской области стало известно 13 мая. Уточнялось, что в результате случившегося экипажи всех боевых машин погибли.

Ранее глава городской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге на въезде в город. Как рассказал чиновник, обстрел произошел около 6 утра. «Время, я думаю, выбранное расчетливо, с учетом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которые прибывают в город и с окрестных мест жительства», — предположил он. По словам мэра, украинские силы нанесли артиллерийский удар по дорожной развязке.

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Марина Совина
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