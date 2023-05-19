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13:33, 19 мая 2023Мир

Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга США

Reuters: Байден раньше покинет обед лидеров G7 из-за обсуждения госдолга США

Фото: Franck Robichon / Reuters

Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть обед лидеров стран-участниц «Большой семерки» (G7) в связи с обсуждением соглашения по проблеме госдолга США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует Reuters.

Отмечается, что Байден вечером в пятницу 19 мая ожидает получить очередной отчет свой администрации о ходе переговоров с Республиканской партией США по поводу данной проблемы.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Глеб Бажуткин
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