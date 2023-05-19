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01:55, 19 мая 2023Мир

Жандарм открыл огонь по колесам незаконно въехавшего на территорию Ватикана авто

Жандарм открыл огонь по колесам въехавшей без разрешения на территорию Ватикана машины

Фото: Unsplash.com

Жандарм открыл огонь по колесам въехавшей без разрешения на территорию Ватикана машины, водитель был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Автомобиль на большой скорости незаконно прорвался на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана.

Машина въехала во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, после чего 40-летний мужчина выбрался из-за руля и был задержан. Его незамедлительно осмотрели врачи, они констатировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время водитель находится в камере предварительно заключения в жандармерии.

Ранее автомобиль въехал в толпу на фестивале воздушных змеев в коммуне Берк на севере Франции. За рулем машины находился 76-летний мужчина, он потерял управление, перепутав педали.

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Марина Совина
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