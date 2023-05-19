Минобороны показало визит Шойгу в зону спецоперации на видео

Минобороны России опубликовало кадры визита Шойгу в зону спецоперации

Появились кадры визита главы Министерства обороны России Сергея Шойгу в зону проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео показала пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

Министр посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении.

В частности, на опубликованной записи он слушает доклады офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил выполняющих боевые задачи в зоне СВО военнослужащих и вручил им госнаграды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».