В России завершили испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для Ка-62

«Ростех»: испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 завершились

Госкорпорация «Ростех» завершила испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для многоцелевого вертолета Ка-62. Опытные образцы изделия собраны, сообщили в госкорпорации.

«Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК-1600В. Первые опытные образцы изделия уже собраны — их стендовые испытания планируется завершить к концу текущего года, а в 2024 году начать летные испытания в составе вертолета Ка-62», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатель имеет потенциал для применения в беспилотниках, на иностранных вертолетах и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

По словам главного конструктора ВК-1600 «ОДК-Климов» Антона Колосова, двигатели ВК-1600В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Он отметил, что постановочную массу двигателя удалось снизить на десять процентов, а удельный расход топлива на всех режимах уменьшили по сравнению с аналогами. Мощность ВК-1600В на взлетном режиме составляет 1400 лошадиных сил, а в режиме 2,5-минутной мощности — 1750 лошадиных сил.

В феврале издание Show Business, распространяемое на международной выставке вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, назвало вертолет Ка-62 самым неожиданным экспонатом года.