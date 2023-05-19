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16:43, 19 мая 2023Путешествия

Индонезия запустит прямой рейс в российский город

Заместитель посла Индонезии в РФ: страна запустит прямой рейс из Джакарты во Владивосток

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Индонезия запустит прямой рейс из Джакарты во Владивосток. О возобновлении авиасообщения с российским городом 19 мая сообщил ТАСС заместитель посла страны в России Берлиан Хелми.

«Сначала откроем рейс Джакарта — Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск», — отметил дипломат.

Он объяснил, что сроки открытия рейсов будут зависеть от администрации аэропорта Владивостока. Хелми добавил, что страна рассматривает возможность полетов через Манилу и Сингапур. По его словам, необходимые соглашения по этому поводу достигнуты.

2 мая Россия возобновила авиасообщение с Марокко. Рейсы по маршруту Москва — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

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Зарина Дзагоева
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