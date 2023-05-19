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21:54, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Украину предупредили о логистическом кошмаре ВСУ

France 24: Украину предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей F-16

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Передача истребителей F-16 украинской армии станет логистическим кошмаром для Украины. Об этом рассказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян. Его слова приводит сайт телеканала France 24.

По словам Чассильяна, вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, однако в настоящее время нет гарантии, что оно будет доступно. Также существует проблема с вооружением, которое будут нести истребители. «Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки», — отметил эксперт.

По его словам, в поставках авиации не будет смысла, если страны НАТО не найдут у себя достаточного количества ракет. Также транспортировка F-16 на Украину станет трудной логистической задачей.

Ранее стало известно, что Великобритания начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16».

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Екатерина Подвигина
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