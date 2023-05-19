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11:24, 19 мая 2023Ценности

Россиянка нашла способ заработать на имени Вячеслава Зайцева

Mash: российская бизнесвумен обманом зарегистрировала бренд «Слава Зайцев Kids»

Фото: Антон Денисов / ТАСС

Российская бизнесвумен Светлана Романова нашла способ заработать на имени модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash.

Предпринимательница обманом зарегистрировала бренд «Слава Зайцев Kids», который дизайнер не успел отсудить до своей кончины.

Известно, что в 2018 году Романова предложила модельеру открыть посвященный ему музей в городе Иваново, в котором также должны были продаваться именные сувениры. Зайцев принял предложение женщины, вследствие чего они оформили документы. Однако проект так и не запустили из-за пандемии коронавируса. Затем в 2022 году кутюрье узнал, что Романова зарегистрировала товарный знак «Слава Зайцев Kids» без его ведома, подал на нее в суд, а через некоторое время скончался.

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По информации издания, поверенный (лицо, которое обязуется совершить от имени доверителя определенные юридические действия) Зайцева не может судиться с россиянкой из-за истекшей доверенности, а сын дизайнера Егор, в свою очередь, еще не вступил в права наследства. По словам представителей покойного дизайнера, они планируют добиться приостановки дела до вступления сына в наследство. При этом отмечается, что следующее заседание пройдет 29 мая.

Ранее в мае подруга Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном. Нина Царагели предположила, что сын дизайнера обиделся из-за передачи дел Дома моды внучке Зайцева Марусе.

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Екатерина Ештокина
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