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16:42, 19 мая 2023Мир

На Западе назвали цель российских ракетных ударов по Украине

WSJ: российские удары по Украине направлены на то, чтобы израсходовать боеприпасы Киева

Фото: Reuters

Частые ракетные удары России по Украине нацелены на то, чтобы истощить противовоздушную оборону республики перед запланированным контрнаступлением Киева, считают западные военные аналитики. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

На Западе полагают, что Москва хочет истощить возможности Киева в работе с ракетами, беспилотниками и военными самолетами.

Ранее издание WSJ также писало, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России. В связи с этим журналисты призвали поскорее отдать Вооруженным силам Украины все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну. В материале также утверждалось, что Россия готова к затяжному конфликту, а Украина — наоборот.

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Виктория Кондратьева
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