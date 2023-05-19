На Западе назвали цель российских ракетных ударов по Украине

WSJ: российские удары по Украине направлены на то, чтобы израсходовать боеприпасы Киева

Частые ракетные удары России по Украине нацелены на то, чтобы истощить противовоздушную оборону республики перед запланированным контрнаступлением Киева, считают западные военные аналитики. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

На Западе полагают, что Москва хочет истощить возможности Киева в работе с ракетами, беспилотниками и военными самолетами.

Ранее издание WSJ также писало, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России. В связи с этим журналисты призвали поскорее отдать Вооруженным силам Украины все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну. В материале также утверждалось, что Россия готова к затяжному конфликту, а Украина — наоборот.