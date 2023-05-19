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09:39, 19 мая 2023Силовые структуры

Начальника заводского подразделения задержали за мошенничество

В Астрахани заводского начальника задержали за мошенничество на миллионы рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Астрахани начальника подразделения одного из заводов заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с октября 2020 года по апрель 2023-го подозреваемый фиктивно трудоустроил семерых знакомых на различные должности и вносил в табели ложные сведения об отработанных часах. Зарплату фиктивных работников забирал себе. Благодаря мошеннической схеме подозреваемый заработал свыше 8,3 миллиона рублей.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

18 мая сообщалось, что в Москве брачное агентство выманило 11 миллионов рублей у преподавательницы йоги.

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Владимир Седов
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