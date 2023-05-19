На Украине подтвердили визит Зеленского на саммит G7

Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил визит Зеленского на саммит G7

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что президент страны Владимир Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

«Там (на саммите в Хиросиме — прим. «Ленты.ру») будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал Данилов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский совершит визит в Японию. При этом в публикации подчеркивается, что официальные лица Японии анонсировали участие Зеленского в саммите в онлайн-формате.

На саммите, который проходит в городе Хиросима, страны «Большой семерки» планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине. «Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник.