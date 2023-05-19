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09:35, 19 мая 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили визит Зеленского на саммит G7

Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил визит Зеленского на саммит G7

Фото: Carl Court / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что президент страны Владимир Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

«Там (на саммите в Хиросиме — прим. «Ленты.ру») будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал Данилов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский совершит визит в Японию. При этом в публикации подчеркивается, что официальные лица Японии анонсировали участие Зеленского в саммите в онлайн-формате.

На саммите, который проходит в городе Хиросима, страны «Большой семерки» планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине. «Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

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Алевтина Запольская
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