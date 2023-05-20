Аксенов предрек возрождение Артемовска

Глава Крыма Аксенов выразил уверенность, что Артемовск будет возрожден

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что Артемовск будет возрожден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», — предрек Аксенов.

День взятия города под контроль России глава Крыма назвал «днем славы русского оружия и героев».

20 мая российские силы заявили о взятии под полный контроль Артемовска. По словам главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, его бойцы в ближайшие дни проведут зачистку города, после чего его передадут другим российским подразделениям.

При этом украинская сторона опровергает сдачу города. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, бои в Артемовске продолжаются.