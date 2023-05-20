Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 20 мая 2023Россия

Аксенов предрек возрождение Артемовска

Глава Крыма Аксенов выразил уверенность, что Артемовск будет возрожден

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что Артемовск будет возрожден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», — предрек Аксенов.

День взятия города под контроль России глава Крыма назвал «днем славы русского оружия и героев».

20 мая российские силы заявили о взятии под полный контроль Артемовска. По словам главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, его бойцы в ближайшие дни проведут зачистку города, после чего его передадут другим российским подразделениям.

При этом украинская сторона опровергает сдачу города. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, бои в Артемовске продолжаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму
Евросоюз призвали ужесточить политику в отношении Китая
Полина Гагарина поделилась впечатлениями от посещения нудистского пляжа
Аксенов предрек возрождение Артемовска
Российский военкор заявил о критическом состоянии Залужного
Голкипер «Динамо» раскритиковал отправленного в отставку сербского тренера
Известный китаевед сравнила жителей Поднебесной с россиянами и американцами
В Италии заявили о невозможности поставить Украине истребители F-16
В приграничном российском районе найден второй снаряд от ракеты «Ураган»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.