Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 20 мая 2023Бывший СССР

Бойцы «Вагнера» отбили еще один квартал в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» отбили квартал в Артемовске, где располагался опорный пункт ВСУ

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли отбить еще один квартал в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости сообщил один из военных.

По данным агентства, «вагнеровцы» отбили квартал, где был расположен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много "добра"», — раскрыл подробности боец ЧВК.

19 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска. Там уточнили, что в западной части города подразделения южной группировки войск сдерживали ВСУ на флангах.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о заключительных боях на окраинах Артемовска
Стало известно об изменениях китайцев после переезда в Россию
В турецком аэропорту заметили неопознанный объект и отменили рейсы
В российском регионе опровергли сообщения о попытке прорыва диверсантов
Кадыров рассказал о встрече «Северо-Кавказской семерки» в ответ на саммит G7
Бойцы «Вагнера» отбили еще один квартал в Артемовске
На Украине заявили о принятии Западом решения о поставке F-16 Киеву
Неизвестный устроил стрельбу в российском спортзале
Названы особенности готовящихся к передаче Украине истребителей F-16
Трое внуков съели таблетки бабушки и попали в больницу в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.