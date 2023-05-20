Бойцы «Вагнера» отбили еще один квартал в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» отбили квартал в Артемовске, где располагался опорный пункт ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли отбить еще один квартал в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости сообщил один из военных.

По данным агентства, «вагнеровцы» отбили квартал, где был расположен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много "добра"», — раскрыл подробности боец ЧВК.

19 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска. Там уточнили, что в западной части города подразделения южной группировки войск сдерживали ВСУ на флангах.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.