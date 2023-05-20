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13:23, 20 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о заключительных боях на окраинах Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о заключительных боях на окраинах Артемовска

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские силы ведут заключительные бои на окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут), им осталось взять под контроль менее километра территории города. Об этом заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

По его словам, противника и российские штурмовые подразделения разделяет дорога Артемовск — Ивановское, которую он назвал «финишной прямой». «До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона», — рассказал боец «Вагнера».

Ранее стало известно об уничтожении одного из последних укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Гнездо». Отмечается, что серьезное противодействие оказали иностранные наемники, которые находились в одном из зданий.

Накануне в сети появилось видео, снятое украинским военным, который заявляет о падении Артемовска. На фоне можно услышать звуки взрывов от артиллерийских обстрелов.

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Алевтина Запольская
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