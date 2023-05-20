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13:01, 20 мая 2023Бывший СССР

В Артемовске уничтожили один из последних укрепрайонов ВСУ

В Артемовске уничтожили один из последних укрепрайонов ВСУ под названием «Гнездо»

В Артемовске бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили один из последних в городе укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Гнездо». Об этом в субботу, 20 мая, сообщают «Известия».

«Противник остается в самой малой части города — в частном секторе и немножко в многоэтажках. Но, в принципе, из "Гнезда" уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По его словам, самое серьезное противодействие оказали иностранные наемники, которые находились в одном из зданий и попытались сделать вылазку. Она оказалась для них неудачной — российские силы окружили противника с трех сторон и загнали обратно.

После этого боевики начали отстреливаться. Чтобы добраться до них, российским бойцам пришлось «разобрать здание по частям».

Уточняется, что теперь под контролем ВСУ остался только один район «Домино» и участок частного сектора.

19 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска. Там уточнили, что в западной части города подразделения южной группировки войск сдерживали ВСУ на флангах.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Игорь Дмитров
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