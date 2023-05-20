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12:43, 20 мая 2023Россия

Стало известно об обстреле российского села со стороны ВСУ

Mash: ВСУ обстреляли минометным огнем село Сушаны Брянской области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли минометным огнем село Сушаны Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Сообщается, что в сторону села было выпущено 15 мин. В результате полностью или частично было уничтожено несколько жилых домов и автомобилей местных жителей.

Официального подтверждения информации об обстреле пока нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Архангельского со стороны Украины снаряд попал в частный жилой дом.

20 мая ВСУ атаковали село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате оказалась пробита крыша помещения склада сельхозпредприятия.

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Алевтина Запольская
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