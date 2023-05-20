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13:46, 20 мая 2023Мир

Страны G7 озаботились проблемой госдолга

Страны G7 по итогам саммита указали на проблему госдолга в некоторых странах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили озабоченность проблемой государственного долга, которая существует в некоторых странах. На это они указали в совместном заявлении по итогам саммита в Хиросиме.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития», — сказано в документе.

Авторы заявления подчеркнули, что страны с низким и средним уровнем дохода в сравнении с другими государствами непропорционально страдают от мировых вызовов. Они призвали решать проблему госдолга. Кроме того, лидеры G7 пообещали поддерживать работу по внедрению общей основы для обращения с ним.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» хотят создать платформу, которая помогала бы бороться с экономическим принуждением. Речь идет об использовании такого принуждения для вмешательства в дела других государств.

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Полина Матюхина
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