Страны «Большой семерки» обратились к Ирану из-за России

Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) обратились к Ирану из-за России. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита в японской Хиросиме.

Представитель G7 призвали Иран перестать помогать России в конфликте с Украиной. «В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в опубликованном заявлении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время введут санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана.

По словам чиновника, Вашингтон продолжит навязывать расходы тем, кто участвует в передаче иранской военной техники российской стороне для использования на Украине.