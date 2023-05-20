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13:24, 20 мая 2023Культура

Данилу Козловского призвали проверить на предмет финансирования ВСУ

SHOT: глава ФПБК призвал проверить актера Козловского на предмет финансирования ВСУ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Утверждается, что Бородин запросил проверку из-за дружбы Козловского с режиссером Александром Роднянским (признан Минюстом РФ иноагентом). В обращении главы ФПБК в генпрокурору России Игорю Краснову якобы отмечается, что актер поддерживает с Роднянским дружеские отношения.

Авторы канала также указывают, что Бородин планирует в ближайшее время потребовать возбудить в отношении Козловского уголовное дело за заведомо ложный донос.

15 мая Данила Козловский сообщил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам. Актер также объявил об отмене спектаклей с его участием.

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации российских войск. Актер, в свою очередь, подал ответный иск о защите чести и достоинства, однако суд отказался его принимать.

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Варвара Кошечкина
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