В Сиднее прошел митинг против НАТО и в поддержку России и основателя WikiLeaks Ассанжа

В австралийском Сиднее прошел митинг против НАТО и в поддержку России, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие порядка трех тысяч человек. Они пронесли по городу российские флаги, а также транспаранты с призывами в поддержку свободы слова.

Кроме того, перед собравшимися выступил отец Ассанжа Джон Шиптон, который оспаривает в лондонском суде решение об экстрадиции его сына в США. По данным агентства, Шиптон появился на митинге в шапке-ушанке.

В феврале австралийцы также провели в Сиднее митинг в поддержку России и главы государства Владимира Путина у здания генерального консульства страны. Позже в том же месяце несколько сотен человек вышли на митинг за свободу и в поддержку России возле здания парламента штата Южная Австралия в городе Аделаида.