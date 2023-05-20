Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 20 мая 2023Мир

В Австралии прошел митинг в поддержку России

В Сиднее прошел митинг против НАТО и в поддержку России и основателя WikiLeaks Ассанжа
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

В австралийском Сиднее прошел митинг против НАТО и в поддержку России, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие порядка трех тысяч человек. Они пронесли по городу российские флаги, а также транспаранты с призывами в поддержку свободы слова.

Кроме того, перед собравшимися выступил отец Ассанжа Джон Шиптон, который оспаривает в лондонском суде решение об экстрадиции его сына в США. По данным агентства, Шиптон появился на митинге в шапке-ушанке.

В феврале австралийцы также провели в Сиднее митинг в поддержку России и главы государства Владимира Путина у здания генерального консульства страны. Позже в том же месяце несколько сотен человек вышли на митинг за свободу и в поддержку России возле здания парламента штата Южная Австралия в городе Аделаида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о заключительных боях на окраинах Артемовска
НАСА выбрало конкурента SpaceX для создания второго лунного посадочного модуля
Раскрыта схема мошенничества со скидочными купонами
Стало известно о планах Галкина продать квартиру в Москве и купить жилье в США
В ЛНР сообщили о гибели командира батальона «Эдельвейса»
Данилу Козловского призвали проверить на предмет финансирования ВСУ
Раскрыты подробности перестрелки диверсантов с российскими пограничниками
Доктор Мясников рассказал о влиянии гормонов на настроение
В Австралии прошел митинг в поддержку России
Япония введет новые санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.