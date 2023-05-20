Запад уличили в подготовке к переговорам по Украине

GT: Запад готовится к переговорам, понимая невозможность для Украины одержать победу в бою

Запад готовится к будущим переговорам по Украине, осознавая, что Киев не способен одержать победу на поле боя. Об этом пишет Global Times.

Издание назвало конфликт «войной на истощение», которая завершится диалогом. Чтобы приблизить начало переговоров и подойти к ним с наиболее выгодной позиции, западные страны организуют украинское контрнаступление. Еще одним фактором, который заставляет Запад задумываться о мире, является утечка бюджетов стран в «бездонную пропасть» украинского конфликта.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. По его словам, сейчас происходит «нагнетание ситуации», однако, подчеркнул он, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на диалог, то только на условиях Киева. «Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран», — добавил чиновник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для своего российского коллеги Владимира Путина. По его словам, это связано с тем, что Зеленский не решил проблему Донбасса и не исполнил своих обязательств по Минским договоренностям, готовясь вместо этого к войне.