Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
Сегодня
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
Оренбург
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
12:51, 20 мая 2023Спорт

Футболист «Спартака» заявил об отсутствии уважения «Зенита» к команде

Футболист «Спартака» Квинси Промес заявил, что «Зенит» больше не уважает их

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о соперничестве с петербургским «Зенитом». Его слова приводятся на сайте красно-белых.

Футболист обратил внимание на то, что последние встречи против сине-бело-голубые становятся конфликтными. «Это потому что "Зенит" нас больше не уважает. Все это идет от неуважения», — заявил 31-летний Промес.

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2022/2023. Чемпионским матчем для них стала встреча против «Спартака», завершившаяся победой петербуржцев со счетом 3:2.

После 27 матчей красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая им предстоит домашний матч против московского ЦСКА, располагающегося на втором месте и имеющего в активе 54 очка.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Российская ПВО перехватила ракеты Storm Shadow
Футболист «Спартака» заявил об отсутствии уважения «Зенита» к команде
48-летняя Рудковская в купальнике прокатилась на прозрачной лодке
В России высказались по поводу намерения Запада поставить Киеву F-16
Стало известно об обстреле российского села со стороны ВСУ
Страны «Большой семерки» ускорят отказ от российских энергоносителей
В России завершили сборку спутника для высокодетальной съемки Земли
Военный эксперт объяснил исчезновение с фронта танков Leopard и Challenger
Российские пограничники отбили атаку диверсантов в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.