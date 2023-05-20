Футболист «Спартака» заявил об отсутствии уважения «Зенита» к команде

Футболист «Спартака» Квинси Промес заявил, что «Зенит» больше не уважает их

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о соперничестве с петербургским «Зенитом». Его слова приводятся на сайте красно-белых.

Футболист обратил внимание на то, что последние встречи против сине-бело-голубые становятся конфликтными. «Это потому что "Зенит" нас больше не уважает. Все это идет от неуважения», — заявил 31-летний Промес.

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2022/2023. Чемпионским матчем для них стала встреча против «Спартака», завершившаяся победой петербуржцев со счетом 3:2.

После 27 матчей красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая им предстоит домашний матч против московского ЦСКА, располагающегося на втором месте и имеющего в активе 54 очка.