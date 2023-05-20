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02:34, 20 мая 2023Бывший СССР

Правительство Грузии разрешило президенту отправиться на саммит ЕС

Правительство Грузии разрешило президенту Зурабишвили отправиться на саммит ЕС в Брюсселе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правительство Грузии дало разрешение президенту страны Саломе Зурабишвили отправиться на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в конце мая. Об этом сообщили ТАСС в администрации грузинского лидера.

«Недавно пришел положительный ответ от администрации правительства», — сообщила собеседница агентства. Ожидается, что Зурабишвили выступит перед Европейским парламентом 31 мая.

Ранее глава правящей партии республики Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе допустил, что если кабмин Грузии сочтет, что визит Саломе Зурабишвили в Брюссель не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, то не даст согласия на ее визит. По его мнению, лучше лишить Зурабишвили широкой арены для дискредитирующих республику заявлений.

Как сообщил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, Грузия и ЕС ведут подготовку нового пакета сотрудничества, куда войдет и экономическая сфера. Главной целью правительства получение статуса страны-кандидата, а также полноценную интеграцию Грузии в Европейский союз

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Марина Совина
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