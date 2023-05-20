Правительство Грузии разрешило президенту отправиться на саммит ЕС

Правительство Грузии разрешило президенту Зурабишвили отправиться на саммит ЕС в Брюсселе

Правительство Грузии дало разрешение президенту страны Саломе Зурабишвили отправиться на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в конце мая. Об этом сообщили ТАСС в администрации грузинского лидера.

«Недавно пришел положительный ответ от администрации правительства», — сообщила собеседница агентства. Ожидается, что Зурабишвили выступит перед Европейским парламентом 31 мая.

Ранее глава правящей партии республики Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе допустил, что если кабмин Грузии сочтет, что визит Саломе Зурабишвили в Брюссель не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, то не даст согласия на ее визит. По его мнению, лучше лишить Зурабишвили широкой арены для дискредитирующих республику заявлений.

Как сообщил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, Грузия и ЕС ведут подготовку нового пакета сотрудничества, куда войдет и экономическая сфера. Главной целью правительства получение статуса страны-кандидата, а также полноценную интеграцию Грузии в Европейский союз