В США предупредили Зеленского о судьбе вступающих в бой в зоне СВО F-16

MWM: Россия начнет массово сбивать истребители F-16, вступающие в бой в зоне СВО

В США предупредили президента Украины Владимира Зеленского о судьбе американских самолетов F-16, поставок которых так ждет Киев. Там уверены, что Россия начнет массово сбивать истребители, вступающие в бой в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Автор статьи допускает, что при передаче самолетов США Украине и использовании их в зоне СВО есть большая вероятность того, что авиационный парк может понести серьезные потери как от обстрелов аэродромов, так и в бою. «Это нанесет серьезный удар по престижу машины», — говорится в материале.

Также отмечается, что существует риск получения технологий F-16 российскими военными.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 на Украину. В настоящее время, отметил он, решаются вопросы логистики.

