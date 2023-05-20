В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в японской Хиросиме, на который приглашены лидеры ряда не входящих в «Большую семерку» стран. В Бразилии сочли, что это может стать «ловушкой» для них, сообщает в субботу, 20 мая, Bloomberg.

Как рассказали агентству источники среди бразильских чиновников, Зеленский направил лидеру страны Луле да Силве предложение провести встречу на полях саммита в Японии. При этом отмечается, что ответа украинский лидер пока не получил.

Также один из собеседников Bloomberg уточнил, что президент Бразилии не видит препятствий для переговоров с Зеленским, однако против навязывания ему этого диалога. Он расценил неожиданное присутствие на саммите украинского президента как потенциальную «ловушку» для руководителей государств, не входящих в «Большую семерку».

Помимо этого, по данным источников агентства, Зеленский особенно ждет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Их беседа состоится 20 мая.

20 мая МИД Японии подтвердил, что Зеленский лично примет участие в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Также ожидается, что украинский президент будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Саммит Группы семи проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Там Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.