Лавров заявил об исчерпании западного трека во внешней политике России

Глава МИД Лавров заявил, что западный трек во внешней политике России себя исчерпал

Западный трек во внешней политике России себя полностью исчерпал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости в субботу, 20 мая.

«Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», — отметил министр, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, Москва уже вступила в фазу острейшего противоборства с блоком, в который входят США, Евросоюз и НАТО.

Ранее глава российского МИД также оценил решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. По его словам, они нацелены на сдерживание Москвы и Пекина. Лавров также подчеркнул, что страны НАТО и Евросоюза хотят устранить Россию как геополитического конкурента.