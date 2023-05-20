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18:37, 20 мая 2023Спорт

«Зенит» ушел от поражения в матче РПЛ против «Оренбурга»

«Зенит» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургский «Зенит» ушел от поражения в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на 28-й минуте забил хавбек сине-бело-голубых Густаво Мантуан, затем Александр Эктов и Ренато Гойкович вывели хозяев вперед благодаря голам на 41-й и 62-й минуте. В добавленное ко второму тайму время Иван Сергеев сравнял счет.

В параллельной встрече «Динамо» разгромило «Торпедо» со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян.

В итоге после 28 матчей «Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Оренбург» поднялся на восьмую строчку, заработав 40 баллов. «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в 26-м туре, в активе команды 66 очков. «Торпедо» замыкает таблицу с 13 баллами в зачете.

Ксения Курашкина
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