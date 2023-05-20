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05:35, 20 мая 2023Россия

Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской жары в Центральную Россию

Вильфанд: с 25 мая в Центральную Россию вернется июльская погода

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Во второй половине следующей недели в Центральную Россию вернется июльская погода. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с четверга, 25 мая, ночная температура воздуха будет около 10-15 градусов дневная — 23-28 градусов. Вероятность такого прогноза составляет более 80 процентов, подчеркнул он.

Метеоролог также отметил, что погода будет солнечной. По его словам, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что экстремальной жары этим летом в России не будет. По его данным, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса теплее средних значений.

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