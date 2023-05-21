Девушка сделала тату на груди и расплакалась на камеру

Блогерша Старр сделала большую татуировку в виде сердца с глазом и расплакалась на камеру

Блогерша Старр (фамилия неизвестна) сделала необычное тату на груди и расплакалась на камеру. Соотвествующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 68,9 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом str.pperstarr, сидя в салоне автомобиля, продемонстрировала результат работы тату-мастера. На размещенных кадрах видно, что на груди девушки набит большой черный рисунок в виде сердца, внутри которого расположен человеческий глаз. «Это неудачное изображение заставило меня переосмыслить жизнь. К тому же мне было очень больно», — со слезами призналась Старр в ролике.

Зрители решили оценить татуировку юзерши в комментариях под постом. «Это действительно неудачный рисунок, перестаньте делать тату, в результате которых вы не уверены», «Честно говоря, выглядит плохо», «Советую тебе удалить ее лазером», — высказались они.

Ранее в мае мастер набил клиентке незаконченный эскиз тату и вывел ее из себя. Юзерша рассказала, что год назад решила сделать изображение на коже в виде рыбы, плавающей внутри кофейника. Затем на размещенных кадрах Анджела показала набитую на теле небольшую татуировку с мультяшным черным рисунком рыбы в сосуде, у которой был чересчур большой рот и выпуклые глаза.