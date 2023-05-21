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19:04, 21 мая 2023Интернет и СМИ

В США предложили план урегулирования конфликта на Украине

19fortyfive: для решения конфликта на Украине нужно признать Донбасс и Крым российскими

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Для окончания конфликта на Украине нужно признать Донбасс и Крым в качестве российских территорий. Такой план урегулирования ситуации предложил американский обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для издания 19fortyfive.

Вайхерт предлагает созвать конференцию, в которой будут участвовать все стороны, в том числе Индия и Китай. По его мнению, справедливым будет оставить Донбасс и Крым России, в то время как на Украине следует сохранить режим протодемократии.

Ранее президент США Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» в Японии описал решение украинского конфликта. Американский политик призвал к мирному урегулированию, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины.

В свою очередь о решении конфликта высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он поделился тем, что многие сейчас пытаются предложить способы по восстановлению ситуации и обеспечению безопасности в регионе. «При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта», — заключил немецкий канцлер во время саммита «Большой семерки» в Хиросиме.

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Варвара Кошечкина
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