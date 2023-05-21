Кадыров заявил о подготовке Западом и Украиной терактов против него

Кадыров заявил, что Запад и Украина хотят избавиться от него и готовят теракты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные, украинские и европейские спецслужбы готовят против него теракты. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По мнению Кадырова, причина в его активной позиции относительно сохранения российской государственности.

«Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — цитирует агентство главу Чечни.

Кадыров также отреагировал на заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать русских в любой точке мира». По словам главы Чечни, «Буданову пожизненная камера светит или пуля, потому что у российского народа есть свои защитники».

Ранее глава Чечни заявил, что хочет создать армию, которая будет защищать от западных государств угнетенные народы. По его словам, в таком объединении должны находиться хорошо подготовленные бойцы со всего мира, являющиеся патриотами и готовые отдать свою жизнь ради порядка, а не денег. Кадыров отметил, что это сложная задача, но выразил готовность реализовать свои планы, несмотря на трудности.