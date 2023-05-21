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21:17, 21 мая 2023Мир

Южная Корея поставит Украине машины скорой помощи

Южная Корея пообещала Киеву машины скорой помощи и оборудование для разминирования

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Республики Корея.

В ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Юн Сок Ель заявил, что Сеул продолжит оказывать помощь Киеву. Украинский политик попросил его о дополнительной «нелетальной» поддержке. «Южная Корея будет работать над тем, чтобы оперативно предоставить предметы, необходимые Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее газета Yonhap со ссылкой на источник в офисе президента Южной Кореи сообщала, что Сеул не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией.

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Марина Совина
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