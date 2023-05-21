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16:03, 21 мая 2023Спорт

«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ

«Крылья Советов» разгромили «Урал» со счетом 3:0 в матче 28-го тура РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» на своем стадионе разгромили «Урал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти. Самарские футболисты прервали шестиматчевую серию без побед. С 15 апреля клуб трижды потерпел поражение и трижды сыграл вничью.

Таким образом, команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Урал» расположился на 11-й строчке с 30 баллами.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Факелом» 28 мая. «Урал» днем ранее сразится с «Химками».

Ксения Курашкина
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