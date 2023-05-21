Макрон объяснил предоставление Зеленскому самолета для прилета на саммит G7

Макрон назвал вопросом чести предоставление Зеленскому самолета для прилета на саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон предоставил правительственный самолет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для прилета на саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Самолет, окрашенный в цвета Французской Республики, прибыл в Хиросиму. На борту находилась украинская делегация», — написал французский лидер. Пост сопровождает видео встречи лидеров двух стран.

Как отмечает РИА Новости, решение предоставить правительственный самолет Макрон объяснил делом чести. Он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину «с самого начала» и ищет пути решения. «Вопрос чести для Франции было сделать так», — сказал он.

Саммит Группы семи проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что присутствие украинского лидера на саммите G7 «может изменить правила игры» для конфликта на Украине. Макрон сообщил, что у Зеленского есть «уникальная возможность поговорить с лидерами G7», которые намерены и дальше поддерживать Украину и ее народ.