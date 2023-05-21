Белоруссия переработала программы боевой подготовки

Минобороны Белоруссии сообщило о переработке программ боевой подготовки

Помощник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью телеканалу ОНТ рассказал, что на фоне продолжающегося конфликта на Украине страна решила переработать свои программы боевой подготовки.

«Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — заявил он.

По его словам, оценивая характер ведения боевых действий, 10-15 лет назад воспринималось, что решения относительно корректировки боя должны приниматься в течение минут-часов, а сегодня это делается в режиме реального времени.

Касинский также призвал не сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, которые до начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине эксперты называли оружием прошлого.

Ранее белорусская компания «Научно-технический центр "Лэмт"» впервые представила на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске прототип лазерного модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Представитель компании отметил, что прототип создали на основе проекта, который разрабатывали для одного из ближневосточных заказчиков.