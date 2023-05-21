Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 21 мая 2023Бывший СССР

Белоруссия переработала программы боевой подготовки

Минобороны Белоруссии сообщило о переработке программ боевой подготовки
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Помощник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью телеканалу ОНТ рассказал, что на фоне продолжающегося конфликта на Украине страна решила переработать свои программы боевой подготовки.

«Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — заявил он.

По его словам, оценивая характер ведения боевых действий, 10-15 лет назад воспринималось, что решения относительно корректировки боя должны приниматься в течение минут-часов, а сегодня это делается в режиме реального времени.

Касинский также призвал не сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, которые до начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине эксперты называли оружием прошлого.

Ранее белорусская компания «Научно-технический центр "Лэмт"» впервые представила на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске прототип лазерного модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Представитель компании отметил, что прототип создали на основе проекта, который разрабатывали для одного из ближневосточных заказчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Двух украинцев обвинили в причастности к подрыву «Северных потоков»
В Турции пообещали запустить газовый хаб в течение года
В приграничном регионе заявили о повреждении линии электропередач из-за обстрела
В Индии призвали реформировать ООН
Украинские военные избили и ограбили мужчину в центре Киева
Белоруссия пообещала отрезвить горячие головы в Европе
Южная Корея поставит Украине машины скорой помощи
Украинский пленный заявил о нехватке оружия, еды и воды на передовой
Белоруссия переработала программы боевой подготовки
Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.