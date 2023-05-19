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20:09, 19 мая 2023Наука и техника

Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников

«Научно-технический центр «Лэмт» представил на MILEX лазерный модуль для уничтожения БПЛА

Фото: Reuters

Белорусская компания «Научно-технический центр "Лэмт"» впервые представила на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске прототип лазерного модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

Представитель компании отметил, что прототип создали на основе проекта, который разрабатывали для одного из ближневосточных заказчиков.

«Это лазер для борьбы с беспилотниками. В зависимости от технических параметров на определенных расстояниях он поражает беспилотники. Вот эта конкретная система — ближнего боя, она действует на дальности до 1,5 километра. Есть система раннего обнаружения радиолокационного беспилотников, затем происходит идентификация за счет оптических каналов и распознание типа беспилотника: боевой, камикадзе, разведывательный», — сказал он.

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По его словам, мощность модуля — 30 киловатт. Он может сам сопровождать цели и уничтожать, удерживая на них луч вне зависимости от скорости их движения. Модуль можно транспортировать в контейнере и устанавливать на автомобили. Представитель компании добавил, что первый образец отправили заказчику на Ближний Восток. «Он показал себя хорошо, но есть еще некоторые проблемы, мы их решаем. В этом году делаем образец для белорусской армии», — сказал он.

Ранее руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщил, что в России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников.

В апреле стало известно, что российская компания «Локационная мастерская» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры двойного назначения.

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Даниил Иринин
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