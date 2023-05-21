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22:57, 21 мая 2023Бывший СССР

Украинского военного удивило человеческое отношение к нему в плену

Украинский военный Ленив удивился человеческому отношению к нему в плену

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Ленив, который попал в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, заявил, что его сильно удивило столь человеческое отношение к нему в плену, сообщает РИА Новости.

«Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое. Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — отметил он.

По его словам, лишь около трети информации, которую рассказывают украинские СМИ, в том числе и то, что касается условий содержания военнопленных в России, является правдой. Ленив пояснил, что из-за этого ведущие боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военные ВСУ представляют себе обстановку на фронте иначе, чем есть на самом деле. «Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет», — заключил он.

Ранее Ленив рассказал, что бойцы ВСУ на передовой в Донбассе испытывают проблемы с обеспечением, им не хватает оружия, еды и воды. Он уточнил, что у их подразделения были старые советские автоматы, из тяжелых вооружений — только ручной противотанковый гранатомет (РПГ) и несколько снарядов. У пулемета Калашникова во время обстрела разломало приклад.

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Марина Совина
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