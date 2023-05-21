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23:38, 21 мая 2023Культура

Рэпер Schokk раскрыл подробности инцидента с российским флагом

Рэпер Бамберг заявил, что охрана клуба обвинила его в экстремизме из-за флага России
Дмитрий Бамберг (Schokk)

Дмитрий Бамберг (Schokk). Фото: Страница Димы Бамберга во «ВКонтакте»

Рэпер Schokk (Дмитрий Бамберг) в беседе с РИА Новости раскрыл подробности инцидента, когда ему запретили вынести на сцену российский флаг в одном из московских клубов.

По словам музыканта, охрана пыталась обвинить его в экстремизме, а после эмоционального ответа со сцены вызвала полицию.

Бамберг заявил, что ему «удалось привлечь общественное внимание к этому абсурду», а правоохранительные органы разобрались в ситуации и не стали предъявлять ему претензий.

20 мая рэпер Schokk во время своего концерта, проходившего в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон», пожаловался со сцены, что ему запретили пронести российский флаг. По его словам, его пронесли тайком.

Организаторы, комментируя негодование музыканта, заявили в неофициальной беседе, что не пропускают с флагами из-за возможных провокаций.

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Марина Совина
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