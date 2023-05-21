Эстония и Латвия начали переговоры с предприятием для закупки систем ПВО

Эстония и Латвия начали переговоры для совместной закупки немецкой ПВО средней дальности

Эстония и Латвия начали переговоры с предприятием о совместной закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности Iris-T SLM. Об этом сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны, передает РИА Новости.

«С целью совместной закупки Iris-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence», — говорится в сообщении ведомства.

30 июня 2022 года министр обороны Эстонии Калле Лаанет и его латвийский коллега Артис Пабрикс подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем ПВО. Комментируя решение, Пабрикс заявил, что проект укрепит региональное сотрудничество и общую оборону.

В августе 2022 года стало известно, что Эстония ведет переговоры с Финляндией о создании совместной системы береговой ракетной обороны. Как отметил глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур, военные создадут объединенную систему после того, как Финляндия станет полноправным членом НАТО.

В апреле 2023 года Эстония призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «угрозы со стороны России».