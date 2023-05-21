Премьер Великобритании Сунак назвал Китай крупнейшим вызовом для мировой безопасности

КНР сегодня является крупнейшим вызовом для мировой безопасности. Об этом по итогам саммита «Большой семерки» (G7) заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его слова приводит Sky News.

«Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния», — указал политик.

Сунак подчеркнул, что страны G7 демонстрируют единство целей в отношении КНР. По его словам, союзники не планируют нарушать связи с этой страной, однако намерены снизить возникающие риски.

«Вместе с G7 мы делаем шаги, чтобы не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других [стран]», — добавил британский премьер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза ужесточить политику в отношении КНР. Она указала, что, несмотря на преимущества отношений с Пекином, у этих контактов также существуют и риски.