Власти Турции высказались о запрете продажи жилья иностранцам

МИД Турции: власти не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам

Власти Турции не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам на фоне колоссального роста цен на недвижимость. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

По словам министра, ряд мер примут после выборов. «Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив», — высказался он.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призывал запретить продажу квартир иностранцам до стабилизации ситуации на рынке. Второй тур выборов главы государства в Турции пройдет 28 мая.

Ранее Бюро статистики Турции (TUIK) заявило, что по итогам апреля 2023 года граждане России оказались главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранных граждан. Россияне в четвертом месяце нынешнего года купили в популярной курортной стране 817 квартир.