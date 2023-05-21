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23:18, 21 мая 2023Мир

Власти Турции высказались о запрете продажи жилья иностранцам

МИД Турции: власти не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Globallookpress.com

Власти Турции не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам на фоне колоссального роста цен на недвижимость. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

По словам министра, ряд мер примут после выборов. «Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив», — высказался он.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призывал запретить продажу квартир иностранцам до стабилизации ситуации на рынке. Второй тур выборов главы государства в Турции пройдет 28 мая.

Ранее Бюро статистики Турции (TUIK) заявило, что по итогам апреля 2023 года граждане России оказались главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранных граждан. Россияне в четвертом месяце нынешнего года купили в популярной курортной стране 817 квартир.

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Марина Совина
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