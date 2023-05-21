«Известия»: имидж Зеленского на Западе изменился после призыва атаковать объекты в России

Имидж президента Украины Владимира Зеленского изменился на Западе после новых утечек Пентагона, опубликованных в СМИ. Об этом сообщают «Известия».

Авторы материала напомнили о недавней статье The Washington Post, в которой говорилось о планах Зеленского нанести удар дальнобойными ракетами по территории России и оккупировать несколько российских сел для давления на Москву. Эта информация разрушила сформированный украинским лидером имидж «жертвы», пишут «Известия».

Кроме того, Зеленский требовал уничтожить нефтепровод «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предлагал взорвать трубопровод «Дружба», чтобы разрушить венгерскую промышленность.