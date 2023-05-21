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00:48, 21 мая 2023Россия

Рогов назвал взятие Артемовска подарком Зеленскому

Рогов назвал взятие Артемовска подарком Зеленскому к годовщине его инаугурации

Фото: Globallookpress.com

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими силами стало «своего рода» подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому к четвертой годовщине его инаугурации. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Рогов напомнил, что ровно четыре года назад Зеленский объявил себя президентов республики.

«Взятие Артемовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу», — считает председатель движения.

Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». 20 мая российские силы заявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе.

Марина Совина
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