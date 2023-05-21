Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 21 мая 2023Мир

Захарова оценила заявление Байдена о дефолте словами «королевство кривых зеркал»

Захарова заявила, что все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают

Фото: МИД России / Globallookpress.com

Все понимают, что США тратят денег больше, чем зарабатывают. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале слова американского президента Джо Байдена о том, что США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

«Королевство кривых зеркал... Весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический», — заявила дипломат.

Ранее Байден, выступая на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходил саммит стран «Большой семерки» (G7), заявил, что считает дефолт недопустимым для Вашингтона, передавал «Интерфакс». По его словам, Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит.

До этого американский лидер также отмечал, что у него все еще остается уверенность в том, что Вашингтон может избежать дефолта. При этом ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ
Российские военные отследили с беспилотника и уничтожили врага под Авдеевкой
Шольц оценил одно из решений конфликта на Украине
Захарова оценила заявление Байдена о дефолте словами «королевство кривых зеркал»
Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой
Бегство украинских военных из Артемовска попало на видео
Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками
Лера Кудрявцева вспомнила о лечении в клинике неврозов
В Одессе уберут с площади памятник Толстому
Япония расширила помощь Украине и пообещала принять раненых бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.