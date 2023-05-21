Захарова оценила заявление Байдена о дефолте словами «королевство кривых зеркал»

Захарова заявила, что все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают

Все понимают, что США тратят денег больше, чем зарабатывают. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале слова американского президента Джо Байдена о том, что США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

«Королевство кривых зеркал... Весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический», — заявила дипломат.

Ранее Байден, выступая на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходил саммит стран «Большой семерки» (G7), заявил, что считает дефолт недопустимым для Вашингтона, передавал «Интерфакс». По его словам, Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит.

До этого американский лидер также отмечал, что у него все еще остается уверенность в том, что Вашингтон может избежать дефолта. При этом ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.