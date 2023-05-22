Прогулки босиком стали популярны у знаменитостей
Ходить босиком стало трендом у мужчин-знаменитостей в 2023 году. Соответствующий материал публикует издание The Cut.
Одним из первых тенденции на прогулки без обуви последовал австралийский актер Джейкоб Элорди. Папарацци сфотографировали звезду «Эйфории» на улицах Лос-Анджелеса в куртке с анималистичным принтом и голубых джинсах с кофе в руках. Фотографии телезвезды стали вирусными в соцсетях. «Джейкоб ходил босиком за кофе? Гадость», — написал популярный блогер в TikTok.
Помимо Элорди, босиком по Малибу прошелся в компании певца Шона Мендеса музыкант Майк Сабат. На размещенных кадрах исполнитель был запечатлен в белой облегающей футболке и льняных штанах с заниженной линией талии. «Обычно я не ношу майки и обувь. Так я чувствую себя более свободным», — ранее признавался 25-летний Сабат в интервью The Cut.
Вдобавок TikTok-блогеры заметили босым в Нью-Йорке модного фотографа Ника Хадсона. Впоследствии австралиец объяснил, что в его стране приемлемо гулять по городу без обуви. Мужчина предположил, что Элорди засняли босиком именно по этой причине.
Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Модный эксперт рекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению специалиста, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой.