СКР начал расследование преступлений ВСУ против мирного населения под Белгородом
Следственный комитета России (СКР) начал расследование преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
По его данным, несколько населенных пунктов под Белгородом попали под обстрел ВСУ. Отмечается, что пострадавших нет, однако были повреждены здания, частные дома и линия электропередачи. Кроме того, в Грайворонском городском округе украинские военные сбросили с квадрокоптера на здание администрации села Головчино взрывное устройство. В результате загорелась крыша.
Ранее глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский округ. Сработала система противовоздушной обороны, часть сбитой ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего постройка загорелась. В другом населенном пункте — селе Гора-Подол — загорелся склад сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, добавил Гладков.