СКР начал расследование преступлений ВСУ против мирного населения под Белгородом

СКР начал расследование из-за обстрелов ВСУ нескольких населенных пунктов под Белгородом

Следственный комитета России (СКР) начал расследование преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, несколько населенных пунктов под Белгородом попали под обстрел ВСУ. Отмечается, что пострадавших нет, однако были повреждены здания, частные дома и линия электропередачи. Кроме того, в Грайворонском городском округе украинские военные сбросили с квадрокоптера на здание администрации села Головчино взрывное устройство. В результате загорелась крыша.

Ранее глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский округ. Сработала система противовоздушной обороны, часть сбитой ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего постройка загорелась. В другом населенном пункте — селе Гора-Подол — загорелся склад сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, добавил Гладков.