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07:59, 22 мая 2023Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в рекламе купальников

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в рекламе купальников бренда Tropic of C

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Reuters

Американская модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол приняла участие в рекламе бренда купальников Tropic of C. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в желтом бикини с анималистичным принтом, а также оверсайз-джинсовой куртке голубого цвета. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала босоножки на завязках из денима.

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Известно, что автором съемки выступил именитый фотограф Грэг Суэйлс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.

В апреле Свейнпол снялась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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Майя Пономаренко
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