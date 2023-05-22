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03:34, 22 мая 2023Бывший СССР

Российские военные применили «умные бомбы» в Херсонской области

RusVesna сообщила, что российские военные применили «умные бомбы» в Херсонской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские военные использовали «умные бомбы» для нанесения ударов по целям в Херсонской области, об этом сообщает «Русская Весна».

Отмечается, что управляемая бомба ударила по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Кизомыс.

Также стало известно, что украинские военные пытались сбить российскую авиацию, было выпущено несколько зенитных ракет по истребителю Су-35, однако они не достигли цели из-за того, что пилот совершил маневр уклонения и использовал тепловые ловушки.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в Харькове был нанесен удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Стало известно, что несколько человек погибли, потери украинских военнослужащих уточняются.

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Марина Совина
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