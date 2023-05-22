Российские военные применили «умные бомбы» в Херсонской области
RusVesna сообщила, что российские военные применили «умные бомбы» в Херсонской области
Российские военные использовали «умные бомбы» для нанесения ударов по целям в Херсонской области, об этом сообщает «Русская Весна».
Отмечается, что управляемая бомба ударила по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Кизомыс.
Также стало известно, что украинские военные пытались сбить российскую авиацию, было выпущено несколько зенитных ракет по истребителю Су-35, однако они не достигли цели из-за того, что пилот совершил маневр уклонения и использовал тепловые ловушки.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в Харькове был нанесен удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Стало известно, что несколько человек погибли, потери украинских военнослужащих уточняются.