CNN: британские военные обучили бойцов ВСУ «ноу-хау» по изготовлению самодельных бомб

Британские специалисты по взрывчатым веществам и борьбе с повстанцами обучили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ноу-хау» по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом свидетельствует репортаж телеканала CNN.

«Самодельные бомбы — это секретное оружие в арсенале Украины», — говорится в публикации. Уточняется, что специалисты из Великобритании имеют многолетний опыт в изготовлении взрывчатки.

Из репортажа также следует, что для проведения тайных операций необходимы не только навыки по подрыву, но и специальное оборудование, в том числе компоненты бомб, сложные переключатели, специализированные микрочипы, очки ночного видения и скрытые устройства наблюдения.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые планировали совершить несколько диверсий и терактов в Крыму. В ходе обысков у задержанных были найдены пять готовых к применению СВУ, которые изготовлены по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, а также шесть килограммов произведенных в Великобритании пластичных взрывчатых веществ и электродетонаторы армейского образца.